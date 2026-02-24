Иран обсуждает возможность участия главы МАГАТЭ в переговорах с США

По его словам, окончательное решение пока не принято, однако тема поднималась с учётом роли главы агентства на предыдущем этапе консультаций.
Комментируя перспективы допуска инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам, повреждённым в результате ударов США в июне 2025 года, дипломат отметил, что для этого требуется выработка специальной процедуры. Она должна учитывать все правовые аспекты, включая положения закона, принятого иранским парламентом.
Багаи подчеркнул, что на данном этапе стороны ещё не перешли к практической реализации подобных шагов. Вместе с тем он добавил, что взаимодействие Тегерана с агентством продолжается на постоянной основе в формате рабочих контактов и обмена информацией.
Ранее сообщалось, что делегация Ирана на переговорах с США заявила, что Тегеран готов приостановить обогащение урана и передать часть своих запасов другому государству, например России.