Иран обсуждает возможность участия главы МАГАТЭ в переговорах с США

Иран допускает участие генерального директора МАГАТЭ в следующем раунде переговоров с США по ядерной программе.

Источник: Аргументы и факты

Иран допускает участие генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в следующем раунде переговоров с США по ядерной программе. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, уточнив, что вопрос находится на стадии обсуждения.

По его словам, окончательное решение пока не принято, однако тема поднималась с учётом роли главы агентства на предыдущем этапе консультаций.

Комментируя перспективы допуска инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам, повреждённым в результате ударов США в июне 2025 года, дипломат отметил, что для этого требуется выработка специальной процедуры. Она должна учитывать все правовые аспекты, включая положения закона, принятого иранским парламентом.

Багаи подчеркнул, что на данном этапе стороны ещё не перешли к практической реализации подобных шагов. Вместе с тем он добавил, что взаимодействие Тегерана с агентством продолжается на постоянной основе в формате рабочих контактов и обмена информацией.

Ранее сообщалось, что делегация Ирана на переговорах с США заявила, что Тегеран готов приостановить обогащение урана и передать часть своих запасов другому государству, например России.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
