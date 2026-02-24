МИД Ирана: сделка с США должна включать снятие санкций

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения о ядерной программе. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, обозначенных Белым домом. Израиль и США ранее настаивали на отказе исламской республики не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке. По данным агентства Reuters, новый раунд встреч делегаций Ирана и США пройдет 26 февраля в Женеве.