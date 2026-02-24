Джонс: власти Британии опубликуют файлы по делу связанного с Эпштейном экс-посла

Власти Великобритании планируют начать публикацию документов по делу связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном бывшего посла в США Питера Мандельсона в начале марта. Об этом рассказал главный секретарь британского премьера Кира Стармера Даррен Джонс.
«Правительство рассчитывает опубликовать первый транш документов в самое ближайшее время, в начале марта», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее полиция Лондона обратилась к британскому правительству с просьбой не обнародовать переписку, которая касается связей Мандельсона с американским финансистом.
Позднее газета The Times сообщила, что полиция задержала Мандельсона по делу о связях с Эпштейном.