World Gymnastics предоставила ещё семерым российским спортсменам нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение допустить семерых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Как сообщает пресс‑служба World Gymnastics, нейтральный статус получили Арина Лавренова, София Лобова, Нонна Нянина, Алёна Селиверстова (все — художественная гимнастика), Динара Айсина, Екатерина Перфилева (обе — спортивная акробатика) и Данила Кудинов (спортивная аэробика).
С января 2024 года World Gymnastics разрешила россиянам выступать на международной арене при условии получения нейтрального статуса.
Ранее сообщалось, что гимнастка Крамаренко получила нейтральный статус.