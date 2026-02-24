Ричмонд
World Gymnastics предоставила ещё семерым российским спортсменам нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение допустить семерых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение допустить семерых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Как сообщает пресс‑служба World Gymnastics, нейтральный статус получили Арина Лавренова, София Лобова, Нонна Нянина, Алёна Селиверстова (все — художественная гимнастика), Динара Айсина, Екатерина Перфилева (обе — спортивная акробатика) и Данила Кудинов (спортивная аэробика).

С января 2024 года World Gymnastics разрешила россиянам выступать на международной арене при условии получения нейтрального статуса.

Ранее сообщалось, что гимнастка Крамаренко получила нейтральный статус.