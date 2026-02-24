Захарова: прочный мир на Украине возможен при устранении первопричин конфликта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Прочный и справедливый мир на Украине возможен только при устранении первопричин конфликта, на это направлены усилия дипломатии РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции.