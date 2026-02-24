Вашингтон
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: прочный мир на Украине возможен при устранении первопричин конфликта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Прочный и справедливый мир на Украине возможен только при устранении первопричин конфликта, на это направлены усилия дипломатии РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

«Прочный, справедливый и устойчивый мир [на Украине] возможен только на основе устранения первопричин конфликта, — подчеркнула дипломат. — Именно этой задаче подчинены текущие усилия нашей дипломатии, в том числе в контактах со странами Мирового большинства и в рамках российско-американского диалога».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше