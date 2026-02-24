Захарова: прочный мир на Украине возможен при устранении первопричин конфликта

«Прочный, справедливый и устойчивый мир [на Украине] возможен только на основе устранения первопричин конфликта, — подчеркнула дипломат. — Именно этой задаче подчинены текущие усилия нашей дипломатии, в том числе в контактах со странами Мирового большинства и в рамках российско-американского диалога».
