Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине прокомментировали остановку поставок электроэнергии из Словакии

Компания «Укрэнерго» заявила, что прекращение аварийных поставок электроэнергии со стороны Словакии не повлияет на ситуацию в объединённой энергосистеме Украины.

Компания «Укрэнерго» заявила, что прекращение аварийных поставок электроэнергии со стороны Словакии не повлияет на ситуацию в объединённой энергосистеме Украины.

По данным компании, последний раз за такой помощью Украина обращалась более месяца назад, и она была оказана в ограниченном объёме. При этом официальных уведомлений от словацкого оператора SEPS о расторжении договора пока не поступало.

Напомним, что 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине, решение принято по итогам встречи с министром финансов и главой SEPS.

Ранее сообщалось, что согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, Украине в ближайшие 10 лет потребуется не менее 588 миллиардов долларов на восстановление после конфликта с Россией.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше