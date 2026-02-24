На Украине прокомментировали остановку поставок электроэнергии из Словакии

Компания «Укрэнерго» заявила, что прекращение аварийных поставок электроэнергии со стороны Словакии не повлияет на ситуацию в объединённой энергосистеме Украины.
По данным компании, последний раз за такой помощью Украина обращалась более месяца назад, и она была оказана в ограниченном объёме. При этом официальных уведомлений от словацкого оператора SEPS о расторжении договора пока не поступало.
Напомним, что 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине, решение принято по итогам встречи с министром финансов и главой SEPS.
Ранее сообщалось, что согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, Украине в ближайшие 10 лет потребуется не менее 588 миллиардов долларов на восстановление после конфликта с Россией.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.