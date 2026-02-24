Захарова: 4 года назад РФ начала СВО в соответствии со ст. 51 Устава ООН

Многолетний конфликт на Донбассе привел к тому, что четыре года назад Россия была вынуждена начать проведение специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Четыре года назад, 24 февраля 2022 года, российские Вооруженные силы в соответствии с решением президента России Владимира Путина на основании положений Конституции Российской Федерации приступили к реализации специальной военной операции (СВО)», — заявила она.
По словам дипломата, СВО проводится с целью устранения угроз от киевского режима и обеспечение демилитаризации и денацификации Украины.
«Все действия осуществляются в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону», — подчеркнула она.
Захарова обратила внимание, что это был вынужденный шаг, которому предшествовали восемь лет, в течение которых Россия пыталась содействовать разрешению конфликта в Донбассе политико-дипломатическим путем. Она напомнила, что в феврале 2014 года на Украине произошел вооруженный госпереворот, срежиссированный, профинансированный и организованный Западом. С тех пор получившие власть в Киеве национал-радикалы насильственно насаждали украинцам «собственные порядки, основанные на идеологии агрессивного национализма и построения этнократичного государства», развернули масштабную антироссийскую пропаганду, а миллионы мирных жителей Донбасса и Новороссии, которые не приняли их диктатуру, подвергли репрессиям, против них развязали настоящую войну на уничтожение.
«К 2022 году количество жертв вооружённого конфликта в Донбассе среди его населения превысило 13,5 тысячи человек. Ещё десятки тысяч людей потеряли кров, испытали бесчисленные страдания и лишения», — рассказала Захарова.
Она отметила, что в 2014 года при помощи Запада шел активный процесс милитаризации Украины.
«Всё это вкупе с безудержным расширением НАТО привело к глубокому кризису безопасности в Европе. Россия пыталась достучаться до Вашингтона и Брюсселя. Предостерегала от поощрения стремления Киева к членству в альянсе, от накачки Украины вооружениями, пестования милитаристских, нацистско-русофобских настроений “майданного” режима. Долго и настойчиво разъясняла, где и почему проходят наши “красные линии”», — отметила Захарова.
Однако все российские предложения о предоставлении юридических гарантий безопасности были проигнорированы, отметила она.
Серьёзную обеспокоенность у РФ вызывали и публично озвученные главой киевского режима Владимиром Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием.
«Таким образом, были разрушены три главные основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, обеспечившие её международное признание в начале 1990-х годов», — отметила Захарова.
Она отметила, что сегодня в рамках реализации задач СВО ВС РФ «мужественно и доблестно вносят неоценимый вклад в укрепление региональной и международной стабильности».
«Наша страна активно ведёт диалог со всеми заинтересованными партнёрами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности. Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учётом законных интересов России. Все цели СВО будут достигнуты», — подчеркнула Захарова.
По словам представителя МИД РФ, прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта.
«Именно этой задаче подчинены текущие усилия нашей дипломатии, в том числе в контактах со странами Мирового большинства и в рамках российско-американского диалога», — заключила она.