Захарова: 4 года назад РФ начала СВО в соответствии со ст. 51 Устава ООН

Захарова обратила внимание, что это был вынужденный шаг, которому предшествовали восемь лет, в течение которых Россия пыталась содействовать разрешению конфликта в Донбассе политико-дипломатическим путем. Она напомнила, что в феврале 2014 года на Украине произошел вооруженный госпереворот, срежиссированный, профинансированный и организованный Западом. С тех пор получившие власть в Киеве национал-радикалы насильственно насаждали украинцам «собственные порядки, основанные на идеологии агрессивного национализма и построения этнократичного государства», развернули масштабную антироссийскую пропаганду, а миллионы мирных жителей Донбасса и Новороссии, которые не приняли их диктатуру, подвергли репрессиям, против них развязали настоящую войну на уничтожение.