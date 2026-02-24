Россия обсуждает систему равной евразийской безопасности, заявила Захарова

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия ведет диалог со всеми заинтересованными партнерами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наша страна активно ведёт диалог со всеми заинтересованными партнёрами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности», — сказала Захарова в своём официальном комментарии.
Дипломат выразила уверенность, что разрешение украинского кризиса с учётом интересов России внесет вклад в создание такой системы.
«Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учётом законных интересов России», — резюмировала Захарова.
