Россия обсуждает систему равной евразийской безопасности, заявила Захарова

Захарова: Россия ведет диалог о создании системы равной и неделимой безопасности.

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия ведет диалог со всеми заинтересованными партнерами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наша страна активно ведёт диалог со всеми заинтересованными партнёрами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности», — сказала Захарова в своём официальном комментарии.

Дипломат выразила уверенность, что разрешение украинского кризиса с учётом интересов России внесет вклад в создание такой системы.

«Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учётом законных интересов России», — резюмировала Захарова.

