Киев развязал войну против мирных жителей Донбасса, заявила Захарова

«Тех, кто не принял диктатуру “победителей майдана” и не стал предавать родную историю, культуру, предков, русский язык, православную веру — а это миллионы мирных жителей Донбасса и Новороссии — подвергли множественным репрессиям. Против них киевский режим развязал настоящую войну на уничтожение», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.