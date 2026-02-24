Вашингтон
Киев развязал войну против мирных жителей Донбасса, заявила Захарова

Захарова: Киев развязал войну на уничтожение против миллионов жителей Донбасса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Киевский режим развязал войну на уничтожение против миллионов мирных жителей Донбасса и Новороссии, которые не предали родную историю и культуру, не приняли диктатуру «победителей майдана», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тех, кто не принял диктатуру “победителей майдана” и не стал предавать родную историю, культуру, предков, русский язык, православную веру — а это миллионы мирных жителей Донбасса и Новороссии — подвергли множественным репрессиям. Против них киевский режим развязал настоящую войну на уничтожение», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Захарова напомнила, что к 2022 году количество жертв вооружённого конфликта в Донбассе среди его населения превысило 13,5 тысяч человек, ещё десятки тысяч людей потеряли кров, испытали бесчисленные страдания и лишения.

«Спонсоры путчистов и контролируемые ими международные организации и профильные институты намеренно замалчивали масштаб трагедии. В нарушение своих мандатов они с первых дней после госпереворота беззастенчиво обслуживали геополитические интересы тех, кто поставил задачу “зачистить” Украину от всего русского, исторически ей присущего», — подчеркнула Захарова.

