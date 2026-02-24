Вашингтон
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СВО вскрыла планы Запада навязать миру свои правила, заявила Захарова

Захарова: СВО вскрыла планы Запада навязать миропорядок, основанный на правилах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Специальная военная операция вскрыла планы западного лагеря навязать международному сообществу «миропорядок, основанный на правилах», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Среди прочего СВО вскрыла планы ведомого англосаксами западного лагеря навязать международному сообществу некий “миропорядок, основанный на правилах”, единственной целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада», — сказала в Захарова в своем официальном комментарии.

По ее словам, законные интересы безопасности России и ее союзников мешали этому.

«Сегодня многим, в том числе на Западе, стала очевидна ущербность и нереалистичность их геополитической затеи», — резюмировала дипломат.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше