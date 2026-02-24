СВО вскрыла планы Запада навязать миру свои правила, заявила Захарова

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Специальная военная операция вскрыла планы западного лагеря навязать международному сообществу «миропорядок, основанный на правилах», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Среди прочего СВО вскрыла планы ведомого англосаксами западного лагеря навязать международному сообществу некий “миропорядок, основанный на правилах”, единственной целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада», — сказала в Захарова в своем официальном комментарии.
По ее словам, законные интересы безопасности России и ее союзников мешали этому.
«Сегодня многим, в том числе на Западе, стала очевидна ущербность и нереалистичность их геополитической затеи», — резюмировала дипломат.