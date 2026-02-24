Захарова высказалась о националистах у власти в Киеве

Захарова подчеркнула, что была развернута масштабная антироссийская и антирусская пропагандистская кампания с целью убедить мир в том, что все те, кто считает себя частью большого Русского мира, не имеют права на сохранение своей национально-культурной идентичности, права на самоопределение и сохранение исторического единства с Россией.