Вашингтон
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высказалась о националистах у власти в Киеве

Захарова: радикалы в Киеве с одобрения Запада насаждают свои правила на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Национал-радикалы, захватившие власть в Киеве 12 лет назад, с молчаливого одобрения западных покровителей насильственно насаждают народу Украины собственные порядки, основанные на идеологии агрессивного национализма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Захватившие 12 лет назад власть в Киеве национал-радикалы с молчаливого одобрения своих западных покровителей насильственно насаждают многонациональному народу Украины собственные порядки, основанные на идеологии агрессивного национализма и построения этнократичного государства», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что была развернута масштабная антироссийская и антирусская пропагандистская кампания с целью убедить мир в том, что все те, кто считает себя частью большого Русского мира, не имеют права на сохранение своей национально-культурной идентичности, права на самоопределение и сохранение исторического единства с Россией.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше