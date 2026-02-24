Вашингтон
В ЕК и ООН оценили восстановление Украины в $588 млрд

Украине для восстановления и реконструкции в ближайшие десять лет потребуется как минимум $588 млрд. Таким прогнозом поделились во Всемирном банке, Еврокомиссии и ООН.

В опубликованном на сайте всемирной организации отчёте говорится, что наибольшие долгосрочные расходы связаны с транспортным сектором — его восстановление потребует более $96 млрд.

Кроме того, почти $91 млрд потребуется для восстановления энергетики, почти $90 млрд — для реконструкции жилищного сектора. В свою очередь, с торговлей и промышленностью, сельским хозяйством и расчисткой завалов, согласно прогнозу, связаны расходы на суммы более $63 млрд, $55 млрд и $28 млрд соответственно.

Ранее экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что стране необходимо внешнее управление.

