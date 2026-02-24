США нанесли удар по судну наркотеррористов в Карибском бассейне. Видео © X / U.S. Southern Command.
«Объединённая оперативная группа “Южное копьё” нанесла смертельный удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском бассейне и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении. По итогу операции были ликвидированы три «мужчины-наркотеррориста».
Ранее в Таиланде полиция арестовала 33-летнего вора, известного под прозвищем Джоджо-вне-закона, во время празднования китайского Нового года в храме бангкокского района Нонтхабури. Полиция несколько раз пыталась поймать Джоджо, но безуспешно. В конце концов стражи закона устроили засаду во время праздника в храме и переоделись в костюмы льва, чтобы не вызывать подозрений.
