США нанесли удар по судну наркотеррористов в Карибском бассейне

Южное командование США провело операцию против морского судна, задействованного в наркотрафике в Карибском бассейне. Командующий Фрэнсис Л. Донован отдал приказ Объединённой оперативной группе «Южное копьё» нанести «смертельный удар», сообщает ведомство в соцсети X.

Источник: Life.ru

США нанесли удар по судну наркотеррористов в Карибском бассейне. Видео © X / U.S. Southern Command.

«Объединённая оперативная группа “Южное копьё” нанесла смертельный удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском бассейне и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении. По итогу операции были ликвидированы три «мужчины-наркотеррориста».

Ранее в Таиланде полиция арестовала 33-летнего вора, известного под прозвищем Джоджо-вне-закона, во время празднования китайского Нового года в храме бангкокского района Нонтхабури. Полиция несколько раз пыталась поймать Джоджо, но безуспешно. В конце концов стражи закона устроили засаду во время праздника в храме и переоделись в костюмы льва, чтобы не вызывать подозрений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

