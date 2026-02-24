Новости СВО. Котёл под Кривыми Луками, ВС РФ зачищают Голубовку, Залужный разочаровался в Западе, а Зеленский ищет спонсора для ВСУ, 24 февраля

В ДНР основные бои идут на рубеже Резниковки и Никифоровки. В то время как в соседних Кривых Луках 3-й армии удалось продвинуться вглубь фронта. Более того, Кривые Луки взяты в оперативное окружение. На этом участке ВС РФ стараются закрыть «треугольник» между этими населёнными пунктами, чтобы освободить силы для движения в сторону Славянска.