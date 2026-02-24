Вашингтон
Reuters: РФ и США обсудили в Женеве новый договор по ядерным вооружениям

Делегации Российской Федерации и Соединенных Штатов встретились в Женеве для обсуждения новой версии договора о ядерном сдерживании. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Госдепа.

— В понедельник Штаты провели в Женеве встречу с российской делегацией, и во вторник, 24 февраля, встретятся с делегацией КНР для переговоров о возможном заключении многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями, — сказано в статье.

Рост военного соперничества между РФ и США вызывает тревогу у большинства россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса более шести тысяч респондентов из более чем 50 российских регионов на тему прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По данным исследователей, 52 процента граждан уверены, что риск новой гонки вооружений значительно возрастает. Более 80 процентов опрошенных допустили возможность усиления конкуренции в области стратегических вооружений.

11 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мораторий по преодолению лимитов Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет сохраняться до тех пор, пока он соблюдается со стороны Штатов.

