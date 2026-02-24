Вашингтон
Посол США во Франции не явился в МИД: ответ был жестким

Reuters: Франция запретила послу США Кушнеру встречи с правительством.

Источник: Комсомольская правда

Франция запретила послу США Чарльзу Кушнеру встречи с французским правительством после отказа от вызова в МИД. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Послу США во Франции Чарльзу Кушнеру запрещено встречаться с членами французского правительства после того, как он не явился в министерство иностранных дел, куда его вызвали в связи с комментариями по поводу убийства французского ультраправого активиста», — говорится в материале.

Речь идет об ультраправом активисте Квентине Деранке. Издание отмечает, что инцидент вызвал недовольство французской стороны. Париж посчитал, что посол использовал внутренние события страны для публичных высказываний.

Ранее KP.RU сообщал, что Кушнера уже вызывали в МИД Франции после того, как направил письмо президенту Эмманюэлю Макрону. В нем посол отметил проблему антисемитизма в стране. Кушнер добавил, что меры французских властей по борьбе с антисемитизмом являются недостаточными.

