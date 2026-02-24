Все цели спецоперации будут достигнуты, заявила Захарова

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все цели СВО будут достигнуты», — сказала Захарова в своём официальном комментарии.
