Все цели спецоперации будут достигнуты, заявила Захарова

Захарова: все цели специальной военной операции будут достигнуты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все цели СВО будут достигнуты», — сказала Захарова в своём официальном комментарии.

