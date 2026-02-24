AFP: посол США не явился на вызов в МИД Франции

Посол США в Париже Чарльз Кушнер проигнорировал вызов в Министерство иностранных дел Франции. Об этом пишет AFP.
Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэлль Барро заявил, что в связи с этим он принял решение ввести ограничения, исключающие прямой контакт посла с членами правительства страны. Такой шаг был оправдан отсутствием понимания необходимого уровня дипломатического этикета со стороны американского посла, который, по мнению французского министра, должен был выполнить свои обязательства и добраться до министерства.
В официальных комментариях подчеркнули, что несмотря на данный инцидент, посол по-прежнему сохраняет возможность выполнять свои функциональные обязанности, в том числе участвовать в дипломатических переговорах и взаимодействовать с французским МИД.
Инцидент получился на фоне ухудшения дипломатических отношений, при этом французские власти выразили свою настороженность и намерение соблюдать установленные протоколы. Несмотря на ситуацию, дипломатические каналы остаются открытыми, и французские ведомства готовы к дальнейшему диалогу при условии соблюдения дипломатического этикета и уважения обеих сторон.
Ранее министерство иностранных дел Франции вызвало посла США в Париже в связи с заявлением американского диппредставительства и Белого дома о гибели активиста правого движения Nemesis Кантена Деранка.