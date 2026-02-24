Российский стрелок уничтожил пулеметный расчет и пять боевиков ВСУ

Также в ведомстве рассказали о водителе роты материального обеспечения рядовом Сергее Рыманове. Он доставил боеприпасы на позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, возвращался по лесополосе и получил информацию о раненом военнослужащем.