Главы МИД около 20 стран осудили новые шаги Израиля на Западном берегу

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жёстким заявлением в адрес Ирана. Он заявил, что страна готова к развитию событий по любому сценарию. Премьер предупредил, что в случае нападения Израиль ответит с силой, которую иранский режим не может себе представить. Нетаньяху также призвал оппозицию к национальному единству, отметив, что сейчас не время для внутренних споров.