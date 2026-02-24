Вашингтон
Главы МИД около 20 стран осудили новые шаги Израиля на Западном берегу

Главы МИД около 20 государств осудили решения израильских властей по расширению контроля над Западным берегом реки Иордан. Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого распространило турецкое внешнеполитическое ведомство.

В документе содержится призыв к правительству Израиля отменить эти решения. Авторы заявления считают, что они ведут к ускорению незаконной поселенческой деятельности.

«Мы самым решительным образом осуждаем ряд недавних решений Израиля, которые вводят радикальное расширение незаконного контроля над Западным берегом», — указали министры.

Они также призвали прекратить насилие со стороны поселенцев в отношении палестинцев. Отдельно в заявлении подчёркивается важность сохранения статус-кво в Иерусалиме, особенно в месяц Рамадан. Участники подтвердили приверженность решению о создании двух государств в границах по состоянию на 4 июня 1967 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жёстким заявлением в адрес Ирана. Он заявил, что страна готова к развитию событий по любому сценарию. Премьер предупредил, что в случае нападения Израиль ответит с силой, которую иранский режим не может себе представить. Нетаньяху также призвал оппозицию к национальному единству, отметив, что сейчас не время для внутренних споров.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

