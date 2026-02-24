Захарова назвала условие для решения конфликта на Украине

Россия настаивает на том, что любой сценарий разрешения украинского конфликта должен принимать во внимание ее законные интересы. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, все поставленные цели безусловно будут достигнуты.
«Наша страна активно ведет диалог со всеми заинтересованными партнерами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности», — напомнила Захарова.
Дипломат также подчеркнула, что все цели спецоперации будут достигнуты.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше