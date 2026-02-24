«Самый крутой вечер»: Трамп пригласил сборную США в конгресс, а россияне приняли участие в церемонии закрытия ОИ

«Действительно, многие ведущие спортсменки совершили шаг вперёд в части презентации и качества скольжения. Но нужно понимать: отрабатывать четверные и одновременно в равной степени совершенствовать скольжение и художественную часть — это колоссальный объём. Тем не менее, если правила таковы, значит, будем подстраиваться и усиливать вторую оценку. Рады, что на Олимпиаде сумели увидеть реальную картину. Раньше мы анализировали всё со стороны, по телевизору. Сейчас понимаем, над чем конкретно нужно работать», — добавил Сихарулидзе.