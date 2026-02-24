«Самый крутой вечер»: Трамп пригласил сборную США в конгресс, а россияне приняли участие в церемонии закрытия ОИ

Российские спортсмены посетили церемонию закрытия Олимпийских игр в Италии. Савелий Коростелёв появился на стадионе с Дарьей Непряевой на плечах и снимал происходящее на телефон. Никита Филиппов в шутку предлагал сдать свою серебряную медаль на металлолом. А Пётр Гуменник на прощание сфотографировался с Ильёй Малининым. Между тем в США продолжают отмечать победу мужской сборной по хоккею. Президент страны Дональд Трамп пригласил команду на своё выступление в конгрессе и опубликовал в соцсетях сгенерированный ИИ ролик, в котором он играет против канадцев.
Посещение россиянами церемонии закрытия.
Россияне завершили зимние Игры на мажорной ноте, приняв участие в церемонии закрытия. Многие воспользовались возможностью, тем более мероприятие проходило в достаточно необычном месте — античном амфитеатре Вероны. Некоторые, например, саночники, уехали сразу после соревнований и не дождались этого вечера. Но главные звёзды присутствовали.
Активнее остальных вёл себя Савелий Коростелёв. Лыжник постоянно снимал кружочки для подписчиков собственного Telegram-канала. А когда атлеты вошли на арену, посадил на шею невысокую Дарью Непряеву, чтобы той было лучше видно. Причём некоторые сначала предположили, что это Аделия Петросян.
Вместе с ним явно получал удовольствие от происходящего Никита Филиппов и тоже общался с подписчиками. В частности, продемонстрировал свою серебряную медаль.
«Мужики, всем привет. Кто знает, куда на цветмет сдать? Сколько можно выручить?» — в шутку поинтересовался ски-альпинист.
Коростелёв тут же приобнял его и назвал Гусаром. Дело в том, что призёр Игр, комментируя новость о нехватке в олимпийской деревне презервативов, рассказал, что привёз с собой пару пачек дешёвых контрацептивов со схожим наименованием, за что и получил такое прозвище. Но уже после окончания церемонии Никита опубликовал довольно серьёзный пост.
«Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — вершина спорта, и именно так я их себе и представлял. Теперь мне ещё больше хочется стать олимпийским чемпионом», — написал Филиппов.
Молодая конькобежка Анастасия Семёнова, хотя успеха не добилась, тоже осталась впечатлена атмосферой и назвала поездку в Италию огромным опытом, который в её возрасте обычно не получают. Кроме того, приятно удивилась отношению со стороны соперников.
«Общаемся обычно, ничего не изменилось. Что было раньше, то есть и сейчас. Все дружелюбны. Со многими обменялись значками, но они пока убраны в чемодан», — цитирует Семёнову ТАСС.
Отечественные фигуристы тоже тепло общались с иностранными коллегами, особенно с русскоговорящим Ильёй Малининым. Пётр Гуменник сфотографировался с американцем возле олимпийских шатров после церемонии закрытия.
«Олимпиада закончилась! Буду скучать», — подписал фотографию уроженец Санкт-Петербурга.
Однако далеко не у всех ОИ оставили исключительно положительные эмоции. Например, наставник Петросян Даниил Глейхенгауз «чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке».
«Того единения, большой нашей дружной команды не хватало. При этом все были доброжелательны и любезны. Как-то грустно было прощаться с другими спортсменами и тренерами, которые тебе говорят: “До встречи на чемпионате мира”, а ты такой: “Нет, мой друг, нет”, — посетовал специалист.
Анализ неудачи Петросян и Гуменника.
Между тем в России продолжают искать причину неудачи фигуристов в Милане. В этом плане довольно содержательное большое интервью по итогам их выступления дал президент ФФККР Антон Сихарулидзе. Высказался он и на тему судейства и подчеркнул, что рассчитывать на благосклонность арбитров по отношению к тому же Гуменнику, которого не было в рейтингах ISU, не стоило.
Говоря про падение Петросян с четверного тулупа, он отметил, что на разминке трёхкратная чемпионка страны исполнила его четыре раза подряд, а потом ещё один — прямо перед стартом.
«В спорте нет сослагательного наклонения. Но могу сказать честно: при чистом четверном тулупе Аделия находилась бы на пьедестале. Основная причина ошибки — отсутствие опыта выступлений на крупнейших международных турнирах в последние годы. Уверен, при регулярной соревновательной практике она будет стабильно исполнять этот прыжок, и тогда мы увидим совсем другую расстановку сил», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.
Но он считает важным, что и рефери, и соперницы, и болельщики увидели: подопечная Этери Тутберидзе, в отличие от других фигуристок, способна исполнять квады. Рассказал он и какие выводы сделаны из прокатов призёров.
«Действительно, многие ведущие спортсменки совершили шаг вперёд в части презентации и качества скольжения. Но нужно понимать: отрабатывать четверные и одновременно в равной степени совершенствовать скольжение и художественную часть — это колоссальный объём. Тем не менее, если правила таковы, значит, будем подстраиваться и усиливать вторую оценку. Рады, что на Олимпиаде сумели увидеть реальную картину. Раньше мы анализировали всё со стороны, по телевизору. Сейчас понимаем, над чем конкретно нужно работать», — добавил Сихарулидзе.
Однако многие и спустя время уверены, что Гуменника, в отличие от Петросян, откровенно засудили. В частности, такой точки зрения придерживается комментировавшая соревнования в прямом эфире Татьяна Тарасова.
«Единственная медаль? У нас она не одна, а две. Потому что Петю Гуменника просто обокрали. Просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом обокрали», — цитирует тренера «Чемпионат».
Безумие в США после победы в хоккее.
Между тем в США продолжают отмечать победу мужской сборной страны по хоккею. Она получилась по-настоящему исторической, ведь в последний раз звёздно-полосатые поднимались на верхнюю ступень пьедестала почёта на ОИ ещё в далёком 1980-м. Вдобавок удалось в овертайме одолеть главных фаворитов и принципиальных оппонентов — канадцев.
Неудивительно, что коллектив поздравил лично президент страны Дональд Трамп. Более того, пригласил на своё выступление в конгрессе 24 февраля, предложив прислать за ними самолёт.
Этим политик не ограничился и опубликовал сгенерированное ИИ видео, как он играет в хоккей с «Кленовыми листьями». В нём президент в деловом костюме не только забросил шайбу, но и подрался с одним из оппонентов.
Директор ФБР Каш Патель вовсе лично присутствовал на финале. Уже после матча нападающий триумфаторов Дилан Ларкин запустил прямую трансляцию в соцсетях из раздевалки и снял в том числе Пателя. Дело в том, что тот является большим поклонником хоккея и сам играет на любительском уровне.
А министр войны США Пит Хегсет отдельно отметил совершившего 41 сейв вратаря Коннора Хеллебайка и в шутку предложил назначить его на пост министра обороны.
Обратился к чемпионам главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг. Он оставил комментарий под одним из постов звёздно-полосатых в соцсетях.
«Поздравляю американскую сборную, уважение. Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему, мы готовы. С наилучшими пожеланиями», — написал специалист.
А вот для канадских любителей хоккея поражение любимцев стало трагедией. Многие в этот вечер не сдерживали эмоций и плакали. Особенно завирусилось в интернете видео с реакцией одного из фанатов, который после победного гола Джека Хьюза в овертайме потерял контроль над собой.
Глядя на счастливые лица звёздно-полосатых на экране, он отправился за бензопилой и выместил гнев на телевизоре. Любопытно, что после того, как мужчина в первый раз воткнул лезвие в монитор, тот ещё работал. Однако затем он буквально распилил его поперёк.