Захарова: справедливый мир на Украине потребует устранения первопричин конфликта

Установление справедливого и прочного мира на Украине потребует устранения первопричин конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии дипломата отмечается, что этой задаче подчинены текущие усилия российской дипломатии.

«…В том числе в контактах со странами мирового большинства и в рамках российско-американского диалога», — говорится в публикации.

Ранее Захарова заявила о попытках стран — участниц Евросоюза дестабилизировать переговорный процесс по Украине.

