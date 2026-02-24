Захарова: справедливый мир на Украине потребует устранения первопричин конфликта

Установление справедливого и прочного мира на Украине потребует устранения первопричин конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии дипломата отмечается, что этой задаче подчинены текущие усилия российской дипломатии.
«…В том числе в контактах со странами мирового большинства и в рамках российско-американского диалога», — говорится в публикации.
Ранее Захарова заявила о попытках стран — участниц Евросоюза дестабилизировать переговорный процесс по Украине.