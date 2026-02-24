Орбан обвинил Украину в нарушении соглашения с ЕС

Напомним, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала выделение Киеву кредита ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки. Глава МИД Петер Сийярто охарактеризовал действия украинской стороны как шантаж с целью спровоцировать энергокризис и повлиять на выборы в Венгрии.