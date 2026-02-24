Орбан обвинил Украину в нарушении соглашения с ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в нарушении соглашения об ассоциации с Евросоюзом из-за прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Выступая перед парламентом, он напомнил, что статья 275 договора обязывает Киев обеспечивать транзит энергоносителей в страны ЕС, и назвал использование нефти как политического оружия прямым нарушением.
Напомним, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала выделение Киеву кредита ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки. Глава МИД Петер Сийярто охарактеризовал действия украинской стороны как шантаж с целью спровоцировать энергокризис и повлиять на выборы в Венгрии.
Ранее сообщалось, что согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, Украине в ближайшие 10 лет потребуется не менее 588 миллиардов долларов на восстановление после конфликта с Россией.
