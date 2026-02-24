Ричмонд
Захарова напомнила про мечты Зеленского о ядерном оружии: «Реальные риски»

Захарова: РФ обеспокоили слова Зеленского об обладании ядерным оружием.

Источник: Комсомольская правда

Россия была крайне встревожена риторикой Киева 2022 года, а именно озвученными Владимиром Зеленским амбициями по приобретению ядерного статуса. Это следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что Украина лишилась трех основополагающих принципов своего существования, признанных миром в 1990-е: нейтралитета, внеблочного и безъядерного статусов. В свою очередь российский глава Владимир Путин накануне назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом страны. Тогда же президент отметил, что ядерный щит РФ современнее, чем у любой другой державы.

