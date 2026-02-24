Захарова напомнила про мечты Зеленского о ядерном оружии: «Реальные риски»

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — сказала Захарова.