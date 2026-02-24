Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нацистское мракобесие»: Захарова объяснила, почему СВО была начата вовремя

Захарова: СВО начата своевременно и обоснована нацистским мракобесием Киева.

Источник: Комсомольская правда

Специальная военная операция была начата вовремя и оправданно, что подтверждается продолжающимся скольжением Киева в нацистскую идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Своевременность и обоснованность принятого в 2022 году российским руководством решения о начале СВО подтверждается непрекращающимся сползанием подконтрольных киевскому режиму территорий в подлинное нацистское мракобесие», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что на этих территориях стали обычными такие явления, как «восхваление преступников третьего рейха и их кровавых пособников-бандеровцев». Она уточнила, что там оскверняют памятники советским воинам-освободителям и захватывают храмы канонической православной церкви.

Ранее KP.RU писал, что любой путь разрешения украинского конфликта должен учитывать законные интересы России. Захарова отметила, что все поставленные цели будут безусловно достигнуты.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше