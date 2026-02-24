Специальная военная операция была начата вовремя и оправданно, что подтверждается продолжающимся скольжением Киева в нацистскую идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Своевременность и обоснованность принятого в 2022 году российским руководством решения о начале СВО подтверждается непрекращающимся сползанием подконтрольных киевскому режиму территорий в подлинное нацистское мракобесие», — отметила дипломат.
Захарова добавила, что на этих территориях стали обычными такие явления, как «восхваление преступников третьего рейха и их кровавых пособников-бандеровцев». Она уточнила, что там оскверняют памятники советским воинам-освободителям и захватывают храмы канонической православной церкви.
Ранее KP.RU писал, что любой путь разрешения украинского конфликта должен учитывать законные интересы России. Захарова отметила, что все поставленные цели будут безусловно достигнуты.