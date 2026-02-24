Ричмонд
В Белгородской области в результате детонации БПЛА пострадал мирный житель

Мирный житель посёлка Борисовка Белгородской области пострадал в результате детонации беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.

Как сообщили в региональном оперштабе, мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и руки. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Ранее в оперштабе проинформировали о двух других пострадавших в результате атак украинских войск.

