В Белгородской области в результате детонации БПЛА пострадал мирный житель

Мирный житель посёлка Борисовка Белгородской области пострадал в результате детонации беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.
Как сообщили в региональном оперштабе, мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и руки. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Ранее в оперштабе проинформировали о двух других пострадавших в результате атак украинских войск.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше