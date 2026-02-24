Захарова назвала условие прочного мира на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прочный и устойчивый мир на Украине возможен только при условии устранения первопричин конфликта.
В своём комментарии она подчеркнула, что именно на это направлены текущие усилия российской дипломатии, включая взаимодействие со странами мирового большинства и диалог с США.
«Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта», — сказала Захарова.
