Захарова назвала условие прочного мира на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прочный и устойчивый мир на Украине возможен только при условии устранения первопричин конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прочный и устойчивый мир на Украине возможен только при условии устранения первопричин конфликта.

В своём комментарии она подчеркнула, что именно на это направлены текущие усилия российской дипломатии, включая взаимодействие со странами мирового большинства и диалог с США.

«Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС назвала четыре условия, которые, по её мнению, должны стать отправной точкой для любых переговоров с Россией по Украине.

