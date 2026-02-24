Генштаб США предупредил Трампа о рисках войны с Ираном

Глава объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупредил Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников о серьёзных рисках возможной военной кампании против Ирана.
Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Кейн считает, что ставки в такой операции выше, чем в недавних действиях США, и существует опасность втягивания в затяжной конфликт с потерями среди военнослужащих.
При этом, хотя генерал проявляет осторожность, он, по словам источников, выполнит любое решение президента. Ранее Кейн полностью поддержал операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Один из собеседников издания охарактеризовал позицию Кейна не как скептицизм, а как трезвую и реалистичную оценку.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил советников, что готов будет пойти на ограниченные военные действия против Ирана в том случае, если дипломатическое давление не вынудит страну свернуть свою ядерную программу.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.