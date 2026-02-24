Действия России в рамках спецоперации основаны на положениях Устава ООН о праве на самооборону. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы, в соответствии с решением президента Владимира Путина и положениями Конституции РФ, начали реализацию спецоперации.
«Все действия осуществляются в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону», — написала дипломат.
Захарова назвала целью операции «устранение угроз, проецируемых киевским режимом», а также обеспечение демилитаризации и денацификации Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия была крайне обеспокоена амбициями Владимира Зеленского, высказанными в 2022 году, относительно стремления к обладанию ядерным статусом. Захарова подчеркнула, что это создавало реальную угрозу для России и стратегической стабильности в целом.