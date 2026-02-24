Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: действия РФ в СВО соответствуют праву на самооборону по Уставу ООН

МИД России напомнил о законности СВО в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Источник: Комсомольская правда

Действия России в рамках спецоперации основаны на положениях Устава ООН о праве на самооборону. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы, в соответствии с решением президента Владимира Путина и положениями Конституции РФ, начали реализацию спецоперации.

«Все действия осуществляются в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону», — написала дипломат.

Захарова назвала целью операции «устранение угроз, проецируемых киевским режимом», а также обеспечение демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия была крайне обеспокоена амбициями Владимира Зеленского, высказанными в 2022 году, относительно стремления к обладанию ядерным статусом. Захарова подчеркнула, что это создавало реальную угрозу для России и стратегической стабильности в целом.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше