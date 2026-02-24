Ранее KP.RU сообщал, что Россия была крайне обеспокоена амбициями Владимира Зеленского, высказанными в 2022 году, относительно стремления к обладанию ядерным статусом. Захарова подчеркнула, что это создавало реальную угрозу для России и стратегической стабильности в целом.