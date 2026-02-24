Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

Маневры пройдут с 23 февраля по 13 марта, говорится в сообщении на сайте Северного командования ВС Соединенных Штатов.

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование ВС США сообщили о начале совместных с Канадой и Данией учений, которые пройдут на Аляске и в Гренландии до середины марта.

«NORAD и Северное командование ВС США проведут совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26) в различных районах от Аляски до Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года, — говорится в сообщении на сайте Северного командования ВС США. — AE26 включает в себя участие Дании, Канады, Национальной гвардии Аляски, а также межведомственных партнеров, в том числе ФБР, Береговой охраны США».

Отмечается, что учения призваны «повысить готовность, продемонстрировать возможности и улучшить взаимодействие» между партнерами США в Арктическом регионе. В числе задач, которые будут стоять перед их участниками, указываются отработка защиты от крылатых ракет, противодействие беспилотникам, а также тренировка навыков выживания и перемещения в Арктике.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше