США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

«NORAD и Северное командование ВС США проведут совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26) в различных районах от Аляски до Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года, — говорится в сообщении на сайте Северного командования ВС США. — AE26 включает в себя участие Дании, Канады, Национальной гвардии Аляски, а также межведомственных партнеров, в том числе ФБР, Береговой охраны США».