США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование ВС США сообщили о начале совместных с Канадой и Данией учений, которые пройдут на Аляске и в Гренландии до середины марта.
«NORAD и Северное командование ВС США проведут совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26) в различных районах от Аляски до Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года, — говорится в сообщении на сайте Северного командования ВС США. — AE26 включает в себя участие Дании, Канады, Национальной гвардии Аляски, а также межведомственных партнеров, в том числе ФБР, Береговой охраны США».
Отмечается, что учения призваны «повысить готовность, продемонстрировать возможности и улучшить взаимодействие» между партнерами США в Арктическом регионе. В числе задач, которые будут стоять перед их участниками, указываются отработка защиты от крылатых ракет, противодействие беспилотникам, а также тренировка навыков выживания и перемещения в Арктике.