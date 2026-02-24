Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив в ином случае «плохим днём»

Глава американской администрации Дональд Трамп в преддверии переговоров с Ираном обратился к Тегерану с призывом заключить сделку.
При этом президент США подчеркнул, что в противном случае для исламской республики может настать «очень плохой день».
«Я бы предпочёл заключить сделку, чем нет. Но если мы её не достигнем, это будет очень плохим днём для страны», — написал он в соцсети Truth Social.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана к любому развитию ситуации на фоне переговоров с США.
