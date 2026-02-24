Трамп заявил об «очень плохом дне» для Ирана в случае отказа от сделки

Трамп 20 февраля заявил, что Ирану следовало бы заключить сделку с Соединенными Штатами. Газета The Wall Street Journal днем ранее сообщила, что американский лидер рассматривает вариант ограниченного удара по Ирану с целью заставить Тегеран согласиться на более выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, при этом избегая полномасштабного военного конфликта.
19 февраля Трамп объявил о готовности дать Ирану 15 дней для заключения сделки с Соединенными Штатами. По его словам, 10−15 дней является максимумом для достижения тех или иных договоренностей.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше