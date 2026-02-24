Ричмонд
Трамп заявил об «очень плохом дне» для Ирана в случае отказа от сделки

Если Иран не заключит сделку с Соединенными Штатами, то для него наступит «очень плохой день». Об этом 23 февраля сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Если мы не заключим сделку, это будет очень плохой день для этой страны (Ирана. — Ред.) и, к сожалению, для ее народа», — написал президент США в Truth Social.

Трамп 20 февраля заявил, что Ирану следовало бы заключить сделку с Соединенными Штатами. Газета The Wall Street Journal днем ранее сообщила, что американский лидер рассматривает вариант ограниченного удара по Ирану с целью заставить Тегеран согласиться на более выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, при этом избегая полномасштабного военного конфликта.

19 февраля Трамп объявил о готовности дать Ирану 15 дней для заключения сделки с Соединенными Штатами. По его словам, 10−15 дней является максимумом для достижения тех или иных договоренностей.

