Трамп пригрозил Ирану «плохим днем»

Президент США Дональд Трамп накануне запланированных на четверг переговоров с Ираном в Женеве призвал Тегеран к заключению сделки, пригрозив в противном случае «очень плохим днём» для страны.

В своём посте в соцсети Truth Social он выразил предпочтение дипломатическому решению, но дал понять, что альтернатива будет жёсткой.

Напомним, что глава объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупредил Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников о серьёзных рисках возможной военной кампании против Ирана.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил советников, что готов будет пойти на ограниченные военные действия против Ирана в том случае, если дипломатическое давление не вынудит страну свернуть свою ядерную программу.

