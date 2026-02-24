В Гаване возложили венки к мемориалу советскому воину

«Сегодня, в День защитника Отечества, мы склоняем голову перед памятью всех, кто отдал жизнь за свободу и справедливость», — заявил в ходе мероприятия врио атташе по вопросам обороны при посольстве России на Кубе полковник Александр Михайлов, его цитату дипмиссия приводит в своем Telegram-канале.