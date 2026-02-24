Получили паспорт РФ, а нож за спиной: судьба новых «сограждан», оскорбляющих Россию

Как с нашим «слабым» паспортом он умудряется колесить по загранице, Насиров почему-то не рассказал. Плюс ко всему после перипетий с итальянцами блогера спокойно посадили на французские авиалинии. И удивительно здесь не то, что этот путешественник не в курсе геополитической ситуации и враждебного настроя Европы по отношению к России. Поражает другое — приютила Исмаила вовсе не Бразилия, которую он боготворит в ролике. А виновата в инциденте у него — Россия и её «слабый» загранник.