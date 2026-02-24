«Может привести к новой волне кровавого насилия»: западные СМИ — о беспорядках в Мексике

Западные СМИ обсуждают противостояние наркокартелей и мексиканских силовиков, которое грозит перерасти в масштабный конфликт. Mexico News Daily сообщает, что в Мексике был ликвидирован глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. В ответ члены картеля, как передаёт NYT, запустили волну беспорядков. При этом, по информации The New York Post, действия преступников уже привели к жертвам, в том числе среди силовиков. По информации El Pais, убитый Сервантес был самым разыскиваемым и влиятельным наркобароном в мире. The Washington Post охарактеризовала проведённую мексиканскими правоохранителями операцию как демонстрацию силы. Однако журналисты NYT и Mexico News Daily сходятся во мнении, что ликвидация Эль Менчо может привести к непредвиденным последствиям и новой волне кровопролития.