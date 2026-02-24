«Может привести к новой волне кровавого насилия»: западные СМИ — о беспорядках в Мексике

Западные СМИ обсуждают противостояние наркокартелей и мексиканских силовиков, которое грозит перерасти в масштабный конфликт. Mexico News Daily сообщает, что в Мексике был ликвидирован глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. В ответ члены картеля, как передаёт NYT, запустили волну беспорядков. При этом, по информации The New York Post, действия преступников уже привели к жертвам, в том числе среди силовиков. По информации El Pais, убитый Сервантес был самым разыскиваемым и влиятельным наркобароном в мире. The Washington Post охарактеризовала проведённую мексиканскими правоохранителями операцию как демонстрацию силы. Однако журналисты NYT и Mexico News Daily сходятся во мнении, что ликвидация Эль Менчо может привести к непредвиденным последствиям и новой волне кровопролития.
Западные СМИ активно обсуждают ситуациию в Мексике, где в воскресенье, 22 февраля, вспыхнула волна беспорядков и погромов.
Как сообщает Mexico News Daily со ссылкой на Минобороны Мексики, в воскресенье в городке Тапальпа был ликвидирован глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо).
В издании отметили, что операция проводилась в штате Халиско, который контролируется преступной группировкой Сервантеса.
По данным Mexico News Daily, помимо мексиканской военной разведки, информацию для проведения операции предоставили власти США.
Сожжённый в результате беспорядков в Мексике автобус.
AP.
© Armando Solis.
«В перестрелке погибли четверо членов группировки. Ещё трое, включая Эль Менчо, получили тяжёлые ранения. Их отправили в Мехико по воздуху, но в пути они скончались», — говорится в публикации.
В ответ на действия силовиков, как сообщает NYT, представители преступных группировок устроили погромы и вступили в противостояние с властями.
«В штатах по всей стране вооружённые группы блокировали дороги и поджигали супермаркеты, банки и автомобили. Это была одна из самых масштабных вспышек беспорядков в новейшей истории страны», — отмечает NYT.
Беспорядки в Мексике.
AP.
© Alejandra Leyva.
Как сообщают в CNN, из-за беспорядков некоторые авиаперевозчики отменили рейсы, опасаясь за безопасность пассажиров.
«Из-за волн насилия несколько авиакомпаний, в том числе Delta Air Lines, Alaska Airlines, American Airlines и Air Canada, отменили рейсы в Пуэрто-Вальярту и Гвадалахару, в результате чего некоторые туристы временно оказались в затруднительном положении», — говорится в публикации.
По сообщениям NYT, власти штата Халиско объявили о приостановке работы общественного транспорта в некоторых районах и рекомендовали жителям оставаться дома. В штате Наярит в понедельник отменили занятия в школах.
«Насилие в основном произошло в Гвадалахаре — столице штата Халиско, где проживают 1,4 млн человек и в этом году планируется провести ряд матчей в рамках чемпионата мира по футболу (согласно расписанию ЧМ-2026, там пройдут четыре матча. — RT)», — отмечают в NYT.
При этом, по информации The New York Post, действия членов преступных группировок уже привели к жертвам, в том числе среди силовиков. Как сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш, «погибли 25 сотрудников Национальной гвардии, один сотрудник охраны и один сотрудник прокуратуры штата». NYT пишет, что погибли также 30 членов наркокартеля.
Живым или мёртвым.
Убитый в перестрелке Немесио Осегера Сервантес был самым разыскиваемым и влиятельным наркобароном в мире. Об этом сообщает испанская El País со ссылкой на официальные источники.
© Скрин El Pais.
«Лидер картеля “Новое поколение Халиско” (CJNG), крупнейшей преступной группировки страны, Осегера возглавлял преступную организацию с бесчисленными ответвлениями, более могущественную по сравнению с любой другой, действующую жестоко и агрессивно и связанную в первую очередь с незаконным оборотом наркотиков», — говорится в материале.
По информации NBC, картель Эль Менчо причастен в том числе к покушению на главу столичной полиции Мексики.
Сотрудники Национальной гвардии Мексики.
AP.
© Ginette Riquelme.
«В 2020 году члены картеля совершили дерзкую попытку покушения на главу столичной полиции, который ныне занимает пост министра общественной безопасности, применив гранаты и крупнокалиберные винтовки в центре Мехико», — пишет NBC.
В издании также добавили, что Осегера Сервантес с 1990-х годов активно участвовал в незаконном обороте наркотиков. В молодости он эмигрировал в США, где в 1994-м был осуждён на три года за распространение героина. После освобождения из-под стражи Сервантес вернулся в Мексику и возобновил торговлю наркотиками, создав впоследствии картель «Новое поколение Халиско».
По данным Politico, CJNG — один из основных поставщиков кокаина на американский рынок и зарабатывает миллиарды на производстве фентанила и метамфетамина.
«Управление по борьбе с наркотиками считает этот картель таким же могущественным, как картель “Синалоа” — одну из самых печально известных преступных группировок Мексики, действующую во всех 50 штатах США, где она распространяет тонны наркотиков», — сообщает Politico.
Как пишет El País, из-за своего статуса Сервантес был главной целью для правоохранителей Мексики и США.
«После возвращения Дональда Трампа в Белый дом правительство Шейнбаум стало активнее проводить операции и арестовывать преступников, которые были ключевыми фигурами для американских властей, но ни один из них не мог сравниться с главой CJNG. Управление по борьбе с наркотиками предложило вознаграждение в размере $15 млн за информацию, которая могла бы помочь в его поимке», — сообщает El País.
Непредвиденные последствия.
The Washington Post охарактеризовала проведённую мексиканскими правоохранителями операцию как «демонстрацию силы со стороны вооружённых сил страны».
Капитолий США.
Gettyimages.ru.
© Heather Diehl.
По сообщениям Reuters, позитивно отреагировали на устранение опасного преступника и внутри американского истеблишмента.
«Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, ранее занимавший пост посла в Мексике, заявил, что ликвидация Осегеры стала “важным событием” для США, Мексики и всей Латинской Америки», — пишет Reuters.
В свою очередь, журналисты The Guardian напомнили, что ранее США активно давили на руководство Мексики и настойчиво призывали к урегулированию ситуации с трансграничной преступностью.
«Высокопоставленные американские должностные лица приветствовали ликвидацию Эль Менчо, которая произошла после месяцев давления со стороны Дональда Трампа в связи с наплывом наркотиков и мигрантов через границу между двумя странами протяжённостью 3145 км», — говорится в публикации.
При этом президент Мексики, согласно данным агентства Associated Press, критиковала силовой подход к решению проблемы наркокартелей. Как пишет издание, по этой причине проблема безопасности остаётся нерешённой в полной мере.
«Шейнбаум критикует стратегию “ликвидации лидеров”, применявшуюся предыдущими администрациями: устранение главарей картелей лишь провоцировало вспышки насилия по мере фрагментации этих преступных группировок. И хотя Шейнбаум сохраняет популярность среди мексиканцев, проблема безопасности продолжает вызывать серьёзную обеспокоенность», — говорится в публикации AP.
Федеральная полиция Мексики.
AP.
© Ginette Riquelme.
Эту информацию дополняют в CNN. Журналисты указывают, что на фоне давления Трампа и угрозы военной операции США в Мексике Шейнбаум решила действовать самостоятельно и предостерегла Белый дом от вмешательства в дела Мексики.
«Шейнбаум отвергает саму идею проведения силовых операций США в Мексике, характеризуя их как нарушение суверенитета и территориальной целостности Мексики. Вместо этого она делает ставку на прямое противодействие организованной преступности, расширяя сотрудничество с американскими партнёрами в сфере безопасности», — подчёркивают в CNN.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
AP.
© Ginnette Riquelme.
Между тем журналисты сходятся во мнении, что ликвидация Эль Менчо может обернуться непредвиденными последствиями.
В NYT со ссылкой на аналитиков в сфере безопасности полагают, что реальное влияние картелей недооценено, а противостояние с силовиками может разгореться с большей силой.
«Масштаб возможных дальнейших беспорядков будет зависеть от того, сформирована ли лидерами картеля чёткая линия преемственности, способная предотвратить его распад… В противном случае смерть Осегеры может привести к расколу и новой волне кровавого насилия», — пишут NYT.
В свою очередь, Mexico News Daily констатирует, что смерть Эль Менчо открывает перспективы для возможной внутриклановой борьбы, споров о преемственности и роста насилия на подконтрольных CJNG территориях.