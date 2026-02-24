Ричмонд
Карасин оценил желание членов переговоров в Женеве не озвучивать их детали

Карасин заявил о хорошем знаке после переговоров России, США и Украины в Женеве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава комитета по международным делам Совфеда России Григорий Карасин назвал неплохим знаком стремление участников переговоров в Женеве не предавать гласности их детали.

«Переговорный процесс — очень сложное многоступенчатое мероприятие. И, судя по тому, что участвующие в переговорах стороны — Россия, Соединенные Штаты и Украина — стараются ничего не предавать гласности, это неплохой знак. Значит, речь идет о решении вполне конкретных вопросов. Если всё это сделать публичным, ничего из этого не выйдет», — сказал сенатор газете «Известия».

Он добавил, что отсутствие резких заявлений с украинской стороны также свидетельствует о том, что диалог продолжается и имеет рабочий характер.

Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня мероприятия он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

