Трамп заявил, что предпочел бы договориться с Ираном о его ядерной программе

Президент США вновь пригрозил силовыми мерами против исламской республики.

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы достичь договоренностей с Тегераном относительно ядерной программы Ирана, и вновь пригрозил силовыми мерами против исламской республики.

«Решение принимаю я, я бы предпочел заключить сделку, чем ее не заключать, и если мы ее не заключим, этот день будет очень плохим для этой страны и, к сожалению, для ее народа. Поскольку они (иранцы — прим. ТАСС) великие и замечательные, и с ними не должно случиться чего-то столь плохого», — написал американский лидер в Truth Social, имея в виду возможность военных действий против Ирана со стороны США.

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения о ядерной программе. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, обозначенных Белым домом. Израиль и США ранее настаивали на отказе исламской республики не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке. Ожидается, что новый раунд встреч делегаций Ирана и США пройдет 26 февраля в Женеве.

