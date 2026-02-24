Трамп заявил, что предпочел бы договориться с Ираном о его ядерной программе

«Решение принимаю я, я бы предпочел заключить сделку, чем ее не заключать, и если мы ее не заключим, этот день будет очень плохим для этой страны и, к сожалению, для ее народа. Поскольку они (иранцы — прим. ТАСС) великие и замечательные, и с ними не должно случиться чего-то столь плохого», — написал американский лидер в Truth Social, имея в виду возможность военных действий против Ирана со стороны США.