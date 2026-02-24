Ричмонд
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому посетить Киев

Премьер Нидерландов Йеттен пообещал Зеленскому посетить Киев как можно скорее.

ГААГА, 24 фев — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в первый день работы на новой должности позвонил Владимиру Зеленскому, заверил его в дальнейшей поддержке со стороны Гааги и пообещал в скором времени посетить Киев.

Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Робом Йеттеном в понедельник принесло присягу королю Виллему-Александру.

«Вы можете продолжать рассчитывать на нашу поддержку, и я с нетерпением жду возможности посетить Киев как можно скорее», — заявил Йеттен в разговоре с Зеленским, видео которого опубликовано на странице премьера в соцсети Х.

Новое коалиционное правительство Нидерландов в составе с партиями D66, VVD и CDA в конце января представило соглашение, в котором зафиксирована общая программа кабмина на 2026−2030 годы. Среди планов правительства — законодательное закрепление расходов до 3,5% ВВП на оборону, увеличение численности армии до 122 тысяч человек, развитие собственной оборонной промышленности и многолетняя военная помощь Украине.

Посол России в Гааге Владимир Тарабрин заявил в интервью РИА Новости, что Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, участвуя в материально-техническом обеспечении страны.

