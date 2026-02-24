Ричмонд
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы.

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Взрывы в Запорожье», — пишет издание.

Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожской области.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.