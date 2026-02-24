В посольстве во Франции оценили шансы Renault вернуться в Россию

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Руководство Renault, выполняя военные заказы, фактически лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок, считают в посольстве РФ во Франции.
«Вовлечение французского автопрома, в частности некогда успешного гражданского предприятия Renault, в производство военной продукции наглядно демонстрирует стремительную милитаризацию экономики Франции. Выполняя такие заказы, руководство Renault фактически лишает свою компанию перспектив возвращения на российский рынок», — сказали газете «Известия» в диппредставительстве.
При этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пояснил газете, что критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но о них много говорится. По его словам, тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство не пустят на российский рынок.
В октябре 2025 года радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщала, что французский автомобильный концерн Renault намерен производить беспилотники на Украине. Кроме того, в феврале 2026 года концерн подписал контракт на производство БПЛА для французской армии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.