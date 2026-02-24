Ричмонд
Стармер пытается скрыть насилие над Британией, заявил Дмитриев

Дмитриев: Стармер пытается скрыть совершенное им насилие над Британией.

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что британский премьер-министр Кир Стармер пытается скрыть совершенное им изнасилование Британии.

Дмитриев обратил внимание на публикацию британского парламентария Руперта Лоу в соцсети Х с заключением следственной комиссии по расследованию случаев групповых изнасилований в Британии. В заявлении описывается случай расследуемого многолетнего жесткого насилия над несовершеннолетней девочкой, в котором в том числе принимали участие британские полицейские.

«Ужасающее изнасилование Британии Стармером, которое он пытается скрыть», — так Дмитриев прокомментировал этот документ.

В начале 2025 года газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.

