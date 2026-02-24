Посол США во Франции проигнорировал вызов в МИД

Как сообщает AFP, вместо посла на встречу явился сотрудник посольства, сославшись на «личные обстоятельства». В МИД Франции подчеркнули, что такое поведение демонстрирует непонимание элементарных дипломатических требований.
При этом Кушнер сохраняет возможность выполнять свои обязанности, включая визит в министерство для урегулирования разногласий.
Поводом для вызова стало заявление Госдепа США, опубликованное посольством в X, с призывом расследовать гибель правого активиста Кантена Деранка после столкновения с антифашистами в Лионе. Барро назвал это внутренним делом Франции и обвинил Вашингтон в политизации трагедии.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп накануне запланированных на четверг переговоров с Ираном в Женеве призвал Тегеран к заключению сделки, пригрозив в противном случае «очень плохим днём» для страны.
