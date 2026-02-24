Посол США во Франции проигнорировал вызов в МИД

Поводом для вызова стало заявление Госдепа США, опубликованное посольством в X, с призывом расследовать гибель правого активиста Кантена Деранка после столкновения с антифашистами в Лионе. Барро назвал это внутренним делом Франции и обвинил Вашингтон в политизации трагедии.