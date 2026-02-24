Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол США во Франции проигнорировал вызов в МИД

Посол США во Франции Чарльз Кушнер проигнорировал вызов в МИД республики, что привело к решению главы французской дипломатии Жана-Ноэля Барро ограничить его прямые контакты с членами правительства.

Посол США во Франции Чарльз Кушнер проигнорировал вызов в МИД республики, что привело к решению главы французской дипломатии Жана-Ноэля Барро ограничить его прямые контакты с членами правительства.

Как сообщает AFP, вместо посла на встречу явился сотрудник посольства, сославшись на «личные обстоятельства». В МИД Франции подчеркнули, что такое поведение демонстрирует непонимание элементарных дипломатических требований.

При этом Кушнер сохраняет возможность выполнять свои обязанности, включая визит в министерство для урегулирования разногласий.

Поводом для вызова стало заявление Госдепа США, опубликованное посольством в X, с призывом расследовать гибель правого активиста Кантена Деранка после столкновения с антифашистами в Лионе. Барро назвал это внутренним делом Франции и обвинил Вашингтон в политизации трагедии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп накануне запланированных на четверг переговоров с Ираном в Женеве призвал Тегеран к заключению сделки, пригрозив в противном случае «очень плохим днём» для страны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше