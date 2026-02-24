Полиция ищет причастного к взрыву у Савеловского вокзала в Москве

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полиция Москвы с коллегами из силовых ведомств разыскивает преступника, причастного ко взрыву у Савеловского вокзала, сообщили в МВД РФ.
Около 00.05 мск к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа Москвы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства. Предварительно, один полицейский погиб, второй пострадал, ему оказывается медпомощь.
«В настоящее время сотрудниками полиции Москвы совместно с коллегами из силовых ведомств устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск преступника. Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.