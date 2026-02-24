Полиция ищет причастного к взрыву у Савеловского вокзала в Москве

Около 00.05 мск к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа Москвы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства. Предварительно, один полицейский погиб, второй пострадал, ему оказывается медпомощь.