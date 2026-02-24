Силы ПВО сбили три воздушные цели над морем в Севастополе

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Отражение атаки ВСУ продолжается в Севастополе, ПВО сбила три воздушные цели над морем в районе Северной стороны города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщил о воздушной тревоге в городе.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем в районе Северной стороны», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор попросил жителей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.