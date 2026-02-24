Ричмонд
Силы ПВО сбили три воздушные цели над морем в Севастополе

Развожаев: силы ПВО сбили три цели в районе Северной стороны Севастополя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Отражение атаки ВСУ продолжается в Севастополе, ПВО сбила три воздушные цели над морем в районе Северной стороны города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее губернатор сообщил о воздушной тревоге в городе.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем в районе Северной стороны», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.