FT: Зеленский призвал ЕС перестать уклоняться и назвать дату принятия Украины

Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в ЕС еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за позиции Венгрии. Зеленский неоднократно утверждал, что Киев должен сделать все возможное, чтобы технически быть готовым к вступлению в ЕС к 2027 году. По информации издания Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти шагов по ускорению принятия Украины.