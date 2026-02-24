Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Зеленский призвал ЕС перестать уклоняться и назвать дату принятия Украины

Владимир Зеленский настаивает на вхождении страны в состав сообщества в 2027 году, отметила газета.

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский вновь потребовал европейских лидеров назвать дату вступления Украины в состав Европейского союза.

«Я хочу дату. Я прошу об этом», — заявил Зеленский в интервью британской газете Financial Times.

Газета отмечает, что Зеленский настаивает на принятии страны в состав сообщества в 2027 году.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас на состоявшейся в середине февраля Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что страны — члены Евросоюза (ЕС) не готовы определить дату вступления Украины.

Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в ЕС еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за позиции Венгрии. Зеленский неоднократно утверждал, что Киев должен сделать все возможное, чтобы технически быть готовым к вступлению в ЕС к 2027 году. По информации издания Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти шагов по ускорению принятия Украины.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше