FT: Зеленский призвал ЕС перестать уклоняться и назвать дату принятия Украины

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский вновь потребовал европейских лидеров назвать дату вступления Украины в состав Европейского союза.
«Я хочу дату. Я прошу об этом», — заявил Зеленский в интервью британской газете Financial Times.
Газета отмечает, что Зеленский настаивает на принятии страны в состав сообщества в 2027 году.
Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в ЕС еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за позиции Венгрии. Зеленский неоднократно утверждал, что Киев должен сделать все возможное, чтобы технически быть готовым к вступлению в ЕС к 2027 году. По информации издания Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти шагов по ускорению принятия Украины.