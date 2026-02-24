Ричмонд
Сотрудник ГАИ погиб при детонации устройства у Савёловского вокзала в Москве

Сотрудник Госавтоинспекции получил смертельные травмы в результате детонации неизвестного устройства на площади Савёловского вокзала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Отмечается, что детонация неизвестного устройства произошла около 00:05 мск. В служебном автомобиле, к которому подошёл неизвестный, находился ещё один полицейский, его госпитализировали.

«…Злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП с гранатой в Ростовской области.