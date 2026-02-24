Ранее KP.RU писал, что 30 миллиардов евро из кредита ЕС для Украины будут разворованы Владимиром Зеленским и его окружением. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что не нужно снабжать Киев деньгами, а необходимо сперва отучить его от воровства, что невозможно.