«В полном безумии!»: во Франции осудили Макрона за кредит Украине

Филиппо назвал Макрона безумным за нелепые обещания Украине.

Источник: Комсомольская правда

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко осудил заявление президента Эммануэля Макрона о новом кредите для Украины. Свое заявление политик сделал в соцсети X.

«Макрон в полном безумии! Прямо сейчас из Елисейского дворца Макрон механически, словно робот, выдает самые нелепые обещания», — написал политик, комментируя кредит в 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против России.

Филиппо подчеркнул, что Макрон действует против интересов французов и игнорирует венгерское вето. Он добавил, что «европейских ястребов необходимо убрать».

Ранее KP.RU писал, что 30 миллиардов евро из кредита ЕС для Украины будут разворованы Владимиром Зеленским и его окружением. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что не нужно снабжать Киев деньгами, а необходимо сперва отучить его от воровства, что невозможно.

