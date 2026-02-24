Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на скандальные высказывания губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома. Об этом он написал в соцсети X*.
Губернатор нарушил нормы, сделав публичное заявление о том, что он и темнокожие люди показывают одинаковый уровень в сдаче экзаменов. Он признался, что обладает низкими результатами на вступительном экзамене в университет и испытывает трудности с чтением своих речей вслух.
Обращая внимание на эти слова, Дмитриев задался вопросом о мотивах, побудивших Ньюсона делать подобные расистские заявления. Он отметил, что подобное поведение вызывает серьезные опасения и подрывает принципы равенства и уважения, которые должны присутствовать в публичных выступлениях лидеров.
Ранее высказывание главы ХДС Фридриха Мерца о влиянии миграции на внешний вид немецких городов вызвало резкую критику и сравнения с риторикой Геббельса.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.