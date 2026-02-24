Губернатор нарушил нормы, сделав публичное заявление о том, что он и темнокожие люди показывают одинаковый уровень в сдаче экзаменов. Он признался, что обладает низкими результатами на вступительном экзамене в университет и испытывает трудности с чтением своих речей вслух.