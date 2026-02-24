Ричмонд
Дмитриев указал на расистские высказывания губернатора Калифорнии Ньюсома

Дмитриев обратил внимание на расистские высказывания губернатора штата Калифорния, который заявил, что он, как и темнокожие, плохо сдает экзамены.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на скандальные высказывания губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома. Об этом он написал в соцсети X*.

Губернатор нарушил нормы, сделав публичное заявление о том, что он и темнокожие люди показывают одинаковый уровень в сдаче экзаменов. Он признался, что обладает низкими результатами на вступительном экзамене в университет и испытывает трудности с чтением своих речей вслух.

Обращая внимание на эти слова, Дмитриев задался вопросом о мотивах, побудивших Ньюсона делать подобные расистские заявления. Он отметил, что подобное поведение вызывает серьезные опасения и подрывает принципы равенства и уважения, которые должны присутствовать в публичных выступлениях лидеров.

Ранее высказывание главы ХДС Фридриха Мерца о влиянии миграции на внешний вид немецких городов вызвало резкую критику и сравнения с риторикой Геббельса.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

